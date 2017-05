Rechtbank Breda wil met ondermijningskamer orde op zaken stellen

BREDA - De rechtbank in Breda gaat een zogeheten ondermijningskamer oprichten. Op deze manier moet worden voorkomen dat grote zaken blijven liggen. Dit gebeurt steeds vaker doordat allerlei instanties steeds meer delicten weten op te sporen.

Ook speelt mee dat er een tekort aan rechters is om deze zaken af te kunnen handelen. De ondermijningskamer richt zich op georganiseerde, criminele activiteiten die de maatschappij ontwrichten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant wil hiermee twee vliegen in één klap slaan.



'Meer rechters en expertise'

De rechtbank wil met deze speciale afdeling meer rechters en meer expertise in huis halen of houden. “Het aantal strafrechters is afgelopen jaren al met eenvijfde toegenomen, maar dat is nog niet genoeg”, vertelt rechtbankpresident Marieke Koek.

“De voorbereidings- en zittingstijd die nodig zijn voor de behandeling van ondermijnende zaken stijgt namelijk harder dan onze rechtercapaciteit. De rechtbank werkt in een logistiek centrum nauw samen met het Openbaar Ministerie om de nodige zittingscapaciteit te bepalen, zodat voor elke zaak tijdig rechters, griffiers en zittingszalen beschikbaar zijn. De Ondermijningskamer is de volgende stap waarmee we deskundige behandeling van deze stroom grote zaken verder willen borgen.”