Veel belangstelling voor Brabantse 'Anne Frank kastanjebomen'

SINT-OEDENRODE - Er is veel belangstelling voor de nazaten van de Anne Frank kastanjeboom. Dat zegt boomkweker Pieter van den Berk. De boomkweker kreeg één paar jaar geleden zaailingen van de Anne Frank kastanjeboom, nadat die boom was gesneuveld.

De kastenjebomen groeien goed en zijn nu zo'n drie jaar oud. In het najaar dan worden ze verkocht. "De bomen zijn niet voor iedereen te koop, particulieren die ze in de tuin willen zetten komen niet in aanmerking", zegt Pieter van den Berk. De bomen gaan vanwege hun bijzondere karakter naar bijvoorbeeld een school of herdenkingsplaats.



Beveiliging

Een groot hekwerk met stroom erop een alarminstallatie moeten de bomen in Sint-Oedenrode behoeden voor dieven. Want ook criminelen hebben het wel eens gemunt op bijzondere bomen. Wie een zaailing van de Anne Frank kastanje wil kopen, die moet wel een goed gevulde portemonnee hebben. Voor minder dan een paar duizend euro gaan de bomen niet weg.