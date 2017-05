Politie ontdekt hennepkwekerij na brand in appartementencomplex in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft maandagmiddag in een appartement aan de Hoge Brug in Roosendaal een hennepkwekerij ontdekt. In het complex was kort daarvoor brand geweest in een andere woning.

Het gebouw werd rond drie uur ontruimd nadat er in een woning de vlam in de pan was geslagen. Tijdens die ontruiming moesten de hulpdiensten bij verschillende appartementen de deur forceren om binnen te komen.



Hennepkwekerij

In een van de woningen ontdekte de politie een hennepkwekerij met 187 planten. De kwekerij is geruimd en de bewoner moest zich binnenkort bij de politie melden.



