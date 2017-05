Volkstuintjes in Sint Anthonis vernield door vandalen

SINT ANTHONIS - Fruitbomen omgehakt, tuingereedschap gestolen en planten uit de grond gerukt. Bij het volkstuinencomplex aan De Kleine Dijk in Sint Anthonis is het een flinke chaos. Zaterdagnacht werden de volkstuinen vernield door vandalen. En dat vinden de tuinders onvoorstelbaar.

“Wie doet nou zoiets?” Volkstuinder Jacques Steenbrink is behoorlijk geschrokken van de vernielingen op het complex.



Gereedschap weggenomen

Zondagochtend ontdekten de tuinders wat er in de nacht was gebeurd. Fruit bomen zijn omgehakt, aardbeienplanten werden uit de grond getrokken én er is gereedschap gestolen.



Eén van de tuinders heeft zelfs ruim 300 euro schade. “Bij hem zijn diverse gereedschappen weggenomen”, zegt Steenbrink. “Maar ik ben vooral geschrokken van de vernielingen aan de planten. Ik vind het onbegrijpelijk en het is vooral vervelend dat er mensen aan je spullen zijn geweest.”



'Meestal gebeurt hier niks'

Vorige week bleek nog uit de AD Misdaadmeter dat Sint Anthonis de veiligste gemeente van Nederland is. Steenbrink: “Dit soort onderzoeken zijn natuurlijk altijd relatief. Meestal gebeurt er in ons dorp inderdaad niks. Nu helaas wel.”