Lagere straf bij dodelijk ongeluk: Mario de V. nog maar jaar de cel in

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft Mario de V. dinsdag een lagere straf opgelegd. Hij gaat een jaar de cel in en mag vier jaar lang niet autorijden, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De 27-jarige man veroorzaakte in mei 2015 een ongeluk op de Empelseweg in Den Bosch, waarbij een 78-jarige vrouw om het leven kwam en haar man zwaargewond raakte.

De straf is lager dan de eis van achttien maanden. Ook de rechtbank gaf De V. eerder een hogere gevangenisstraf van vijftien maanden.



De bestuurder bleek na het ongeval geen geldig rijbewijs te hebben. Het hof vindt dat er niet voldoende bewijs is dat hij hiervan op de hoogte was. De rechtbank veroordeelde hem hier in 2015 wel voor.



De V. reed te hard

Het gerechtshof deelt wel de mening dat De V. zich schuldig maakte aan onvoorzichtig rijgedrag en het verlaten van de plek van het ongeluk. De man uit Empel reed minstens 86 kilometer per uur in een bocht, waar 60 kilometer per uur is toegestaan en de adviessnelheid 30 is. Hierdoor verloor hij de controle over het stuur.



Zijn auto en die van het echtpaar botsten in volle vaart op elkaar. Het voertuig van de vrouw en haar 80-jarige man belandde in de sloot. De Mercedes van De V. vloog in brand. Hij vluchtte na het ongeluk en meldde zich pas een dag later op het politiebureau.



