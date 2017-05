Ireen Wüst houdt drie plakken over aan Winterspelen (van volgend jaar...)

GOIRLE - De Olympische Winterspelen zijn pas in februari 2018, maar statistiekenbureau Gracenote denkt nu al te weten dat Ireen Wüst dan met een aantal medailles terugkeert naar Brabant. De schaatsster krijgt drie plakken om haar nek gehangen, zo is de verwachting.

Volgens de voorspelling van Gracenote pakt Wüst een gouden plak bij de ploegenachtervolging en wint de Goirlese zilver op de 1500 én 3000 meter. Op de 1500 wordt ze afgetroefd door Heather Richardson-Bergsma en de 3000 meter wordt een prooi voor Martina Sáblíková, zo wordt er ingeschat.



Gracenote doet vaker voorspellingen voor grote sportevenementen en baseert zich daarbij onder meer op prestaties uit het verleden. Nederland zou volgend jaar zes keer goud, tien keer zilver en drie keer brons winnen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.



Als de voorspellingen inderdaad uitkomen, zou het betekenen dat Wüst voor de vierde keer op rij een gouden plak wint op de Winterspelen. In 2006 won ze goud op de 3000 meter, in 2010 was ze de beste op de 1500 meter en in 2014 stond ze op de hoogste trede van het erepodium bij de 3000 meter én de ploegenachtervolging.Wüst is inmiddels op voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Alles is daarbij gericht op goed presteren tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Volgens Gracenote gaat het haar dus een paar fraaie plakken opleveren.