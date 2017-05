Pech voor inbreker: worsteling met slachtoffer en sportschoen kwijt

WERKENDAM - Een man heeft mogelijk spijt gekregen van een inbraakpoging, maandagnacht in Werkendam. Hij raakte in worsteling met één van de bewoners van het huis aan de Vissersdijk waar hij wat probeerde te stelen. Bovendien verloor hij daarna, tijdens zijn vlucht, één van zijn sportschoenen.

Bewoners van het pand waren de man gaan zoeken, nadat rond kwart voor vijf het alarm was afgegaan. Volgens de politie werd hij in de garage gevonden, waarna de vechtpartij ontstond. Eén van de bewoners van het huis raakte hierbij lichtgewond.



Sportschoen enig spoor

De dief is weggerend in de richting van de Dijkgraaf. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld, maar behalve die ene sportschoen heeft ze geen spoor van hem.



Wel is bekend dat de inbreker blank is, rond de 1,70 meter lang en een lichtgekleurd vest droeg.