Tropische temperaturen op komst: stevent Brabant af op hittegolf?

EINDHOVEN - Sinds zondag is het al warm voorjaarsweer met veel zon en hoge temperaturen. De komende dagen zal het nóg warmer worden en vanaf vrijdag worden temperaturen rond 30 graden verwacht. En misschien krijgen we in onze provincie zelfs de eerste hittegolf van het jaar…

Van een hittegolf is pas sprake als het minimaal vijf dagen warmer is dan 25 graden. Hierbij moet minimaal drie dagen de temperatuur boven de 30 graden liggen. Sinds 1901 is dit in de meimaand landelijk pas één keer voorgekomen, dat was in 1922.



In 1998 ook hittegolf

In onze provincie is een hittegolf in mei minder lang geleden. In 1976 mocht de regio Volkel een hittegolf noteren. Ruim twintig jaar later, in mei 1998, was het raak in Eindhoven.



Overigens zegt een zonnige meimaand niks over het verloop van de zomer. In 1976 was de zomer droog en heel warm, in 1998 lagen de temperaturen een stuk lager.



Lang en zonnig weekend

Het is zeker dat het de komende dagen zonnig en warm wordt. Maar of ons ook een hittegolf te wachten staat, is onzeker. Als de wind draait, kan dat al snel een paar graden schelen. Zoals het er nu uitziet, kunnen we in het weekend de barbecue en zwemkleding uit de kast halen. Ook met Hemelvaart wordt het al warm, dat wordt dus een heerlijk zonnig lang weekend!