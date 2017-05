Tilburger (15) loopt met stroomstootwapen over kermis

TILBURG - Een 15-jarige Tilburger is maandagavond aangehouden, omdat hij met een stroomstootwapen over de kermis liep op de Stappegoorweg in Tilburg . Een agente in vrije tijd zag dit en belde meteen haar collega's.

De agente liep over de kermis toen ze de jongen tegenkwam. Ze gaf een uitgebreid signalement door aan haar agenten die aan het werk waren.



In de cel

Kort daarna hielden agenten de jongen aan op het Pater van den Elsenplein. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij vast zit voor verder onderzoek.