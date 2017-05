Bossche Bol in nieuw jasje, bakkerij lanceert vijf nieuwe smaken

DEN BOSCH - Een Bossche bol, ook wel sjeklade bol, staat natuurlijk bekend om de dikke laag chocolade en de rijke slagroomvulling. Maar Bakkerij Royal in Den Bosch lanceert vijf nieuwe varianten van de populaire lekkernij. Karamel/zeezout, zomerfruit, limoen, witte chocolade met framboos en extra dark-bollen zijn binnenkort verkrijgbaar. Wat wordt jouw favoriet?

Ruim honderd jaar geleden werd de Bossche bol geboren aan de Visstraat in Den Bosch. Banketbakker Lamberbont ontwikkelde een moorkop die was gevuld met banketbakkersroom.



Toen banketbakker Henri van der Zijde zich in 1938 in de straat vestigde, bedacht hij een eigen variant met slagroomvulling én echte chocolade. “Dat was het origineel van de huidige Bossche bol”, zegt Jules Lauwerijssen van Bakkerij Royal.



Heiligschennis?

Anno 2017 wordt aan de Visstraat de sjeklade bol opnieuw uitgevonden, dit keer door Bakkerij Royal. Het zoontje van eigenaar Lauwerijssen vroeg al langer om een roze bol. Zijn vader ging experimenteren en het resulteerde in vijf nieuwe smaakvarianten. “Er zijn misschien Bosschenaren die het heiligschennis vinden, maar wij vinden het leuk om mensen te prikkelen en verrassen.”



Alle vijf nieuwe smaken zijn verkrijgbaar in een mini-variant. Speciaal voor mensen die álle varianten willen proberen. De nieuwe Bossche bollen worden gepresenteerd tijdens het evenement Gezellige Zaken in de wijk Uilenburg.