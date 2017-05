Meisje op scooter geschept door auto, zwaargewond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een meisje op een scooter is dinsdagmiddag geschept door een auto op de kruising van de Dr. Cuyperslaan en Michelangelolaan in Eindhoven. Volgens een getuige is ze zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat voor soort verwondingen ze heeft, is niet bekend.



Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het meisje reed op het fietspad toen ze werd geschept. De politie doet onderzoek.