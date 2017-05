Willem II heeft opvolger Kostas Lamprou binnen

TILBURG - Doelman Timon Wellenreuther heeft dinsdag voor twee seizoenen bij Willem II getekend.

De 21-jarige Duitser wordt in Tilburg gezien als opvolger van Kostas Lamprou. De Griek besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.



Wellenreuther was de derde doelman van Schalke'04. De doelman kwam tot acht optredens in de Bundesliga.