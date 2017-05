Man steekt vrouw neer in huis met vier kinderen erbij: acht jaar cel geëist

DEN BOSCH - Een 58-jarige man uit Tilburg moet acht jaar de cel in voor het verkrachten en neersteken van zijn vrouw. Tenminste, als het aan justitie ligt. In de woning waren toen het gebeurde in 2015 ook hun vier kinderen aanwezig.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de man schuldig is aan poging tot doodslag en verkrachting. De straf werd dinsdagmiddag geëist bij de rechtbank in Den Bosch.



'Onder het bloed'

De man zou op 29 oktober 2015 zijn vrouw in de slaapkamer van hun huis aan de Alpenlaan hebben gestoken. Ze raakte niet levensbedreigend gewond, maar moest wel naar het ziekenhuis. Omstanders zagen dat de vrouw helemaal onder het bloed zat.