EERSEL - Achter het stuur even snel een appje lezen, iemand terugbellen of checken waar je heen moet. We doen het bijna allemaal wel eens, maar dat moet afgelopen zijn. De politie opent de aanval op bellers op de A67. En dat doen ze niet voor niets want op die snelweg gebeuren zo’n 35 ongelukken per maand.

"Veel van die ongelukken gebeuren omdat mensen zijn afgeleid. En bij één op de drie van de ongelukken is een vrachtwagen betrokken,” vertelt Wim van Ziel van de politie. “Ik zeg niet dat het altijd de schuld is van de vrachtwagenchauffeur, maar bij een ongeluk met een vrachtwagen is de impact vaak heel groot.”



Vrachtwagens

Opvallend is dat dinsdag veel vrachtwagens van de weg worden gehaald door de politie. Ze zijn aan het bellen of hebben hun telefoon vast. “Dat is inderdaad opvallend, maar er rijden hier ook veel vrachtauto’s,” aldus de agent.



Een van de chauffeurs die een bekeuring van 239 euro heeft gekregen, is Luka uit Slovenië. “Ik moest even kijken of ik wel de goede kant op ging en toen kwam de politie. De volgende keer stop ik even om op mijn telefoon te kijken,” vertelt hij. Maar na wat aandringen geeft hij toe dat het misschien toch niet de laatste keer is geweest dat hij op zijn telefoon zal kijken.



Boetes

En dat weet de politie ook. “We proberen niet alleen maar boetes uit te delen, maar ook de mindset te veranderen door in gesprek te gaan,” aldus van Ziel. Ze gaan een jaar lang intensiever controleren op de A67.

De opbrengst van de eerste dag: 33 bellers. Eén iemand reed over een verdrijfvlak en een man die reed 190 reed, waar hij 120 mocht. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.