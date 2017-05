Pinautomaten Oss en Bernheze gaan 's nachts dicht na plofkraak Geffen

OSS - De Rabobank gaat zo snel mogelijk alle eigen pinautomaten in Oss en Bernheze ’s nachts afsluiten. Dat gebeurt nadat afgelopen nacht een pinautomaat in Geffen werd opgeblazen.

De afsluiting is tijdelijk. Ondertussen gaat de Rabobank nadenken over afdoende maatregelen waardoor de pinautomaten ’s nachts weer gebruikt kunnen worden zonder dat ze gekraakt kunnen worden.



Vervelend voor klanten

Volgens Ronald van Hintum, directeur bij de Rabobank Oss-Bernheze, is de maatregel heel vervelend voor de klanten maar kan het echt niet anders. “De veiligheid staat voorop”, zegt hij tegen Omroep Brabant.



Hoe de pinautomaten worden afgesloten, is nog onzeker, vast staat wel dat het heel snel gaat gebeuren. Ze zouden afgesloten kunnen worden met ijzeren platen.



“Ondertussen gaan we met onze veiligheidsadviseurs bekijken hoe we de pinautomaten definitief kunnen beveiligen waarbij ze toch open kunnen blijven. Het dievengilde wordt steeds inventiever en daar moeten wij met onze beveiliging in mee”, aldus Van Hintum.



Groeiend aantal plofkraken met zware explosieven

De Rabobank kondigde eerder deze maand aan dat ze maatregelen gaat nemen om het groeiend aantal plofkraken op geldautomaten met zware explosieven een halt toe te roepen. De veiligheid van omwonenden is in het geding. In minder dan een jaar tijd zijn er veertig zware plofkraken geweest op geldautomaten van de Rabobank.



Grof geweld

Belangrijke vraag is hoe je pinautomaten beveiligt tegen criminelen die grof geweld en explosieven gebruiken.



Naar verwachting zal de tijdelijke sluiting van de Raboautomaten in Oss en Bernheze van ’s avonds elf uur tot ’s morgens zes uur zijn.