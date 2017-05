'Ik krijg er koude rillingen van', slechtvalken drijven duivenmelkers tot wanhoop in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - "Ik kan er niet naar kijken, dat doet zo zeer", vertelt duivenmelker Erik Cornelissen uit Hilvarenbeek. Twee slechtvalken die huizen in een nestkast op de Sint-Petrus'-Bandenkerk in Hilvarenbeek hebben in enkele weken tijd vijfentwintig van zijn duiven afgeslacht.

"Elke avond tijdens het eten keek ik naar de lucht om mijn duifjes supermooi rond te zien vliegen, maar tegenwoordig ren ik naar binnen." Cornelissen kan het niet aanzien hoe de slechtvalken de duiven angst aanjagen. De roofvogels grijpen de duiven en nemen ze mee naar de kerktoren om hun jongen te voeden.



Klauwen

"Je brengt de duifjes groot, voert ze, ringt ze en dan zie je ze in de klauwen van 'onze grote vriend' de slechtvalk verdwijnen. Daar krijg ik koude rillingen van. Dan ben ik helemaal van slag."



De slechtvalken die driftig gebruik maken van het vliegend buffet drijven ook duivenmelker Leon Scheirs tot wanhoop. Vorig jaar begon hij met tachtig jonge duifjes. Tussen februari en september miste hij er elke dag drie. "Dan tel je ze 's avonds en dan ontbreken er weer een paar. Je wordt er ziek van."



Duiven in paniek

"De roofvogels vallen vaak met tweeën tegelijk aan. De duiven raken in paniek en vliegen weg. Vaak zie je ze nooit meer terug."



De duivenmelkers vinden hun hobby op deze manier niet leuk mee. Toch denken ze er nog niet aan hun hobby op te geven. Het is jammer om je hobby op te geven, omdat de gemeente Hilvarenbeek zo nodig die nestkasten moest plaatsen", zegt Scheirs die acht duivenkooien heeft.



Boos

Erik en Leon zijn vooral boos op de gemeente die toestemming heeft gegeven voor de nestkasten. "Ze horen niet thuis in een dorp, maar in een buitengebied."