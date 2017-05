Chip 'n Dale versus Rombouts: coffeeshop weer op voorsprong

DEN BOSCH - Burgemeester Rombouts moet de verkoop van softdrugs in coffeeshop Chip ’n Dale in de Hinthamerstraat opnieuw gedogen. Dat heeft de rechtbank dinsdag geoordeeld. ‘Helaas’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Rombouts wilde de verkoop verbieden omdat er een strafrechtelijk onderzoek naar de coffeeshop loopt. “De gemeente eerbiedigt natuurlijk de uitspraak van de rechtbank”, schrijft de gemeente. Dat neemt niet weg dat Rombouts zich beraadt op verdere maatregelen tegen Chip ’n Dale. Hij laat op korte termijn weten wat hij heeft bedacht.



Kogelregen

De coffeeshop is al jaren een doorn in het oog van de gemeente. In 2014 werd een vergunning geweigerd zonder dat ooit bekend werd gemaakt waarom. Dat besluit hield geen stand. Chip ’n Dale ging gewoon open. Een jaar later werd de zaak getroffen door een kogelregen.



In 2016 ging de zaak weer open. De gemeente kon toen een vergunning niet weigeren. Dit jaar verbood Rombouts de verkoop omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen Chip ’n Dale liep. Waar dat onderzoek op is gericht werd niet bekend gemaakt. De coffeeshop stapte naar de rechter en bepaalde vandaag dat de verkoop weer gedoogd moet worden.