'Gras moet je kietelen', terreinknecht Jan Braspenning stopt na twintig jaar bij NAC Breda

BREDA - Jan Braspenning stopt na twintig jaar bij NAC Breda. De terreinknecht, geroemd in het hele land om zijn vakmanschap, gaat met pensioen. Braspenning wordt opgevolgd door zijn zoon Erwin, die hij de kneepjes van het vak heeft bijgebracht. "Je moet tegen gras praten, een beetje kietelen."

Terreinknecht is misschien niet de juiste benaming voor Jan Braspenning, 'grasmaster' komt dichter in de buurt. Die titel moet hij anders ook krijgen, want Jan weet alles van gras en hoe hij een voetbalveld moet prepareren. Al twinitg jaar werkt hij met ziel en zaligheid aan 'het gras van d'n Bras'.



"Je moet er tegen praten", geeft Braspenning zijn geheim prijs. "Met gras moet je altijd bezig zijn, dat moet het gevoel krijgen dat je er graag mee bezig bent. Je moet het een beetje kietelen, zeggen wij altijd."



'Jongens, goed gegroeid vannacht!'

Het is serieus waar, Jan Braspenning praat echt tegen het gras van het hoofdveld in het Rat Verlegh Stadion. "Als ik hier kom, zeg ik: 'Jongens, weer goed gegroeid vannacht! Jullie hebben goed je best gedaan. Dat komt weer goed deze week'."



Begin was drama

De zorg en liefde straalt dan ook van de grasmat af, met regelmaat is het als een biljartlaken. Braspenning heeft het zorgvuldig opgebouwd, want in het begin was het een drama.



"Ik dacht in de beginjaren een geweldig matje aan te treffen", vertelt Braspenning over de verhuizing van het stadion van de Beatrixstraat naar de Rat Verleghstraat. Maar dat veld liet geen water door en het leek bij regen wel een zwembad. We hebben dat opgelost en al snel lag er een prima grasmat. Vier jaar geleden was het door te weinig geld voor onderhoud ook even wat minder, maar nu hebben we weer een fantastisch veld."



Compliment van Louis van Gaal

Dat bleef niet onopgemerkt. Vorig jaar sleepte hij samen met zoon Erwin een mooie prijs binnen. Het hoofdveld van NAC was het beste van de Jupiler League. Jan is er nog trots op, net als op elk compliment dat hij krijgt. "Louis van Gaal was jaren geleden hier en die kwam mij een compliment geven", vertelt 'D'n Bras'. "Dat doet je echt wel iets, dat zo'n trainer dat doet."



Zo vader zo zoon

Na twintig jaar trouwe dienst gaat Braspenning met pensioen. Zijn zoon Erwin volgt hem op. "Hij heeft mij alles geleerd", zegt die. "Mijn vader is echt een man van de praktijk en dat heeft hij aan mij doorgegeven. Ik vind het fantastisch dat ik hem hier bij NAC kan opvolgen."



Afscheid met promotie?

Jan Braspenning, al een tijdje ook een soort monument bij de Bredase club, krijgt nog een officieel afscheid bij NAC. Maar het mooiste afscheidscadeau is misschien wel als zijn NAC deze week via de play-offs naar de eredivisie promoveert. Zo niet, ach, hij zal er altijd blijven komen.



"NAC is gewoon alles voor mij. Ik ben er mee opgegroeid en heb er kunnen werken. Dat is het mooiste wat er is. Dat je kan werken bij de club waar je van houdt. Ik ga het zeker missen."



