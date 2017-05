Steven Kruijswijk laat zich goed zien in Giro, maar grijpt naast dagzege

Steven Kruijswijk in actie in de Giro (foto: OrangePictures)

DEN BOSCH - Steven Kruijswijk had het vooraf aangekondigd en hij hield woord: de rossige Brabander viel aan in de koninginnenrit van de Giro. Het leverde niet het gewenste resultaat op, want hij kon de etappe niet winnen.

De dagzege was voor de Italiaan Vincenzo Nibali. Kruijswijk reed lange tijd vooraan, maar kon op de slotklim niet met de anderen mee.



De Bossche kopman van LottoNL-Jumbo kwam uiteindelijk (op plek twaalf) in een groep met andere klassementstoppers over de eindstreep, waardoor hij dus maar nauwelijks tijdwinst wist te boeken in het algemeen klassement.Kruijswijk staat in de strijd om de roze trui nu op de negende plek. Dat is een positie hoger dan voor de rit van vandaag. De Bosschenaar heeft een achterstand van zes minuten en twintig seconden op leider Tom Dumoulin.Er staat ook woensdag een zware bergrit op de rol in de Giro.