Politie doorzoekt met drugshonden 2College Durendael

Hoeveel drugs er is gevonden is niet bekend. (Archieffoto)

OISTERWIJK - De politie is samen met drugshonden klaslokalen van het 2College Durendael in Oisterwijk binnengevallen. Leerlingen van de school werden gecontroleerd op drugsbezit. Hoeveel scholieren er daadwerkelijk zijn betrapt met drugs is niet bekend.

De school laat op haar site weten dat de politie maar met ‘enkele leerlingen’ een gesprek heeft moeten voeren naar aanleiding van de controle.



‘Deze onverwachte inval was voor sommige leerlingen uiteraard confronteren en spannend. Daarom heeft de school er ook voor gekozen om deze actie onder professionele begeleiding te laten plaatsvinden’, schrijft de school.



'Preventieve maatregelen'

Durendael hield de actie omdat ze graag een 'drugsvrije school' wil zijn en veiligheid belangrijk vindt. 'Van de meeste acties merken leerlingen of ouders weinig tot niks. De drugscontrole was een actie die we niet onopgemerkt voorbij konden laten gaan.’