Jeugd PSV verliest bekerfinale van Ajax: 3-0

EINDHOVEN - PSV A1 is ook in bekerfinale onderuit gegaan tegen Ajax. Het werd dinsdagmiddag 3-0. In de reguliere competitie moest PSV al genoegen nemen met een tweede plaats achter de Amsterdammers.

Deze bekerfinale gaf de ploeg de kans trainer Geert Brusselers toch nog te kunnen laten vertrekken met een prijs. Brusselers maakt namelijk plaats voor Mark van Bommel, die het komende seizoen trainer van PSV A1 is.



De PSV-junioren gingen goed van start en hadden in de eerste minuten al twee grote kansen, terwijl een afstandschot van Joël Piroe op de lat terecht kwam. Diezelfde Piroe kwam even later nog eens alleen voor Ajax-keeper Plomper, maar wist hem niet te passeren.



Gedurende de eerste helft kwam Ajax steeds beter in de wedstrijd, maar grote kansen bleven nog uit. Na rust hetzelfde beeld. De Amsterdammers werden sterker en kwamen na een uur spelen op voorsprong door een afstandschot van Darren Sidoel.



Even later ging het weer mis voor PSV, toen Ajax-spits Zian Flemming de 2-0 hard inkopte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. PSV probeerde het nog wel, maar het venijn van de eerste helft ontbrak. Noa Benninga bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 3-0.



En dus zag de A1 van PSV naast het landskampioenschap dus ook de beker bij de concurrent uit Amsterdam terechtkomen.