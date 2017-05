Grote, uitslaande brand in varkensstal Milheeze, 800 zeugen aanwezig

MILHEEZE - In een varkensstal aan de Kaweide in Milheeze woedt dinsdag een grote brand. In de stal zouden er 800 zeugen aanwezig zijn.

De brandweer heeft het over een 'zeer grote' uitslaande brand. Meerdere brandweerwagens zijn opgeroepen.



De varkensstal bestaat uit drie geschakelde stallen, waarvan de middelste in brand staat. In die stal zijn 800 zeugen aanwezig.



Er worden extra blusvoertuigen opgeroepen om uitbreiding te voorkomen, meldt de brandweer.