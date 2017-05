Graven naar verhalen uit de Tweede Wereldoorlog: vliegtuigcrashes in Boxmeer in kaart gebracht

BOXMEER - De neus van een Spitfire, een stukje vleugel en een deel van een vliegtuigstoel. Bijna twee jaar is er in de buurt van Boxmeer met metaaldetectoren gezocht naar brokstukken van vliegtuigen die daar in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. En met succes. Van 25 van de 27 vliegtuigen die daar zijn gecrasht, zijn stukken teruggevonden.

Alle brokstukken zijn te zien op een expositie in de bibliotheek van Vierlingsbeek. Bernard Ploegmakers is de voorzitter van de werkgroep die het project leidt. Hij is trots op wat er allemaal is gevonden. "We hebben onder meer een hub van een Spitfire opgegraven. Dat is het stuk van de neus waar de propellors aan zitten. Dat is heel bijzonder want deze grote stukken namen de Duitsers na een crash meestal meteen in beslag."



Ooggetuige

Bijna twee jaar zijn ze met het onderzoek en de opgravingen bezig geweest, geholpen door ooggetuige Piet Kaanen. Hij was vier toen de oorlog begon. Drie keer stortte er een bommenwerper vlak bij zijn huis neer. "Steeds als er een vliegtuig neerstortte, gingen wij kijken. Ik vond dat als kind interessant. En ik had bewondering voor de bemanning die daar het leven heeft moeten laten in een poging ons te bevrijden."



Kaanen is blij dat alle vliegtuigcrashes in de gemeente Boxmeer nu in kaart zijn gebracht. "Ik vind dat fijn, het is echt een eerbetoon aan alle slachtoffers. Dat verdienen ze, zij hebben gevochten voor onze vrijheid."



Boek

Er is ook een boek verschenen waarin alle neergestorte vliegtuigen en noodlandingen in de gemeente Boxmeer beschreven zijn, geschreven door Ruud Wildekamp en leden van de werkgroep. Ploegmakers: "Het is mooi dat we zo veel stukken hebben weten te herleiden naar het vliegtuig en de bemanning".