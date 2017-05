DEURNE - Jaagt Brabant groententelers naar Noord-Limburg? De groententelers zijn er bang voor nu de ontwikkeling van een 150 hectare groot tuinbouwgebied tussen Deurne en het Limburgse Venray weer de ijskast in gaat. Gedeputeerde Staten willen Tuinbouwvestiging Deurne BV geen vergunning verlenen voor de bouw van kassen. Het plan van het bedrijf voldoet niet aan de strenge eisen om stikstofuitstoot tegen te gaan. De provincie roept andere groentetelers op met een beter plan te komen.

Het steekt de groentenbranche dat Brabant de Europese stikstofregels zo streng interpreteert. Limburg is coulanter ten aanzien van tuinbouwbedrijven. In maart zei projectontwikkelaar Herwi Rijsdijk hierover op de website van groetentelersbranche dat de opstelling van de provincie Brabant er uiteindelijk toe zal leiden dat er in het gebied geen glastuinbouw komt. “Die bedrijven en de uitstoot komen er dan uiteindelijk alsnog wel, alleen dan vijftien kilometer verderop in Limburg”, aldus Rijsdijk.



Meer dan tien jaar geleden werd begonnen met de ontwikkeling van het gebied tussen Deurne en de Limburgse grens tot kassengebied. Negen grote intensieve veehouderijen werden uitgekocht.



Miljoenen geinvesteerd

De gemeente Deurne en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij investeerden miljoenen om het gebied geschikt te maken, maar de glastuinbouwers waren getroffen door de crisis en bleven weg.

Nu is er wel belangstelling maar omdat het nieuwe kassengebied dicht bij natuurgebieden ligt gelden er strenge regels voor de stikstofuitstoot. De plannen van Tuinbouwvestiging Deurne voldeden daar volgens GS niet aan.