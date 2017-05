Brabantse evenementen spelen in op hitte: gratis water, zonnebrand en extra schaduwplekken

OISTERWIJK - Het is al een aantal dagen heerlijk weer in Brabant, maar het wordt nóg beter. Komend weekend krijgen we te maken met tropische temperaturen. De voorspellingen zorgen ervoor dat festivalorganisatoren extra maatregelen nemen.

Intents Festival in Oisterwijk gaat vrijdag van start. Het dancefestival duurt tot en met zondag en trekt tienduizenden bezoekers vanuit de hele wereld.

Waterpunten en zonnebrand

Op het festivalterrein zijn gratis waterpunten aanwezig. Bezoekers mogen zonnebrand meenemen, zij het in een flesje of tube. Spuitbussen of sprays zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan. Er zal ook een bar zijn waar mensen zich gratis kunnen insmeren.



Naast die voorzorgsmaatregelen adviseert de organisatie bezoekers om luchtige kleding te dragen, een hoofddeksel te dragen, regelmatig de schaduw op te zoeken en voldoende water te drinken. “Zorg dat je voldoende zout binnen krijgt en matig het gebruik van alcohol.”

Zwemmen

Ploegendienst Festival wordt zaterdag georganiseerd aan de Galderse Meren in Breda. Bezoekers mogen het water in en een reddingsbrigade zal toezicht houden. Daarnaast is er een insmeerbar en zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. “Over het hele terrein staan meerdere grote en kleine tentjes die voor schaduw zorgen.”

Breda Jazz Festival begint donderdag en duurt tot en met zondag. Het is nog niet bekend of hier extra maatregelen worden genomen. Bezoekers van Dancetour Tilburg mogen donderdag zonnebrand meenemen. Voorwaarde is wel dat de verpakking van kunststof is en de inhoud maximaal 300 millimeter.