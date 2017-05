200 biggetjes dood door brand in Milheeze: 'Het had veel erger kunnen aflopen'

MILHEEZE - Bij een brand in een varkensstal aan de Kaweide in Milheeze zijn dinsdag tweehonderd biggen en twintig zeugen omgekomen. In de stal zaten achthonderd zeugen. Door de grote inzet van de brandweer zijn veel dieren gered. "Het had veel erger kunnen aflopen", zegt eigenaar Arie van Bommel.

Arie van Bommel schrok dinsdagmiddag enorm. "Ik kreeg ineens alarm. Tegelijkertijd hoorde ik buiten een hoop geknetter. Ik keek naar buiten en toen zag ik golfplaten in brand staan", vertelt hij.



Geluk bij een ongeluk

Hij kwam meteen in actie en belde de brandweer. Ook schakelde hij de stroom van de stallen uit. De brandweer kwam snel en binnen een kwartier was de brandhaard al onder controle. "Als we niet thuis waren geweest, had het veel erger kunnen aflopen. Geluk bij een ongeluk", zegt Van Bommel.



De varkenshouder was eigenaar van duizend zeugen en tweeduizend biggen. "Er zijn maximaal twintig zeugen en bijbehorende biggen dood. Het is vervelend, maar relatief gezien valt het mee."De varkensstal van Van Bommel bestaat uit drie geschakelde stallen, waarvan de middelste door nog onbekende oorzaak dinsdagmiddag in brand vloog . De brand was rond zeven uur onder controle.Bij de brand kwam asbest vrij, maar er is volgens de brandweer geen acuut risico voor mens en dier.