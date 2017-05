Mannen onder schot gehouden bij arrestatie: 'Handen in de lucht of we schieten!'

OOSTERHOUT - De politie heeft dinsdagavond drie mannen opgepakt in de omgeving van de Kruidenlaan in Oosterhout. Agenten hielden de verdachten onder schot, omdat ze mogelijk in het bezit waren van vuurwapens.

Twee auto's werden aan de kant gezet. De politie doet onderzoek naar mogelijke bedreiging. Getuigen worden verhoord.



Volgens een omstander riep een agent 'Handen in de lucht of we schieten' naar de verdachten.