Twee ongelukken leggen treinverkeer rond Vught en Oisterwijk plat

BOXTEL - Twee ongelukken op het spoor bij Vught en Oisterwijk zorgen dinsdagavond voor problemen op het spoor in de provincie. In beide gevallen is de oorzaak een botsing tussen een trein en een persoon. Tussen Den Bosch en Boxtel rijden geen treinen, en ook tussen Tilburg en Boxtel is geen treinverkeer mogelijk.

De extra reistijd is op beide trajecten meer dan een uur. Verwacht wordt dat de vertraging op het traject tussen Tilburg en Eindhoven tot elf uur 's avonds duurt. Tussen Den Bosch en Eindhoven zou de vertraging tot tien uur 's avonds duren.