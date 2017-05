NAC stevent af op uitverkocht huis in play-off wedstrijd tegen NEC

BREDA - De wedstrijd NAC-NEC van komende donderdag is bijna uitverkocht. Volgens de Bredase club zijn er al ruim 17.500 kaarten van de beschikbare 19.000 verkocht. NAC denkt dat het een kwestie van tijd is voordat het bordje uitverkocht kan worden opgehangen. Hieronder in een blog alles over NAC en de weg die het team en de fans aflegden naar de finale van de play-offs.