Internetproblemen Ziggo vanuit heel Brabant gemeld

EINDHOVEN - Er zijn dinsdagavond problemen met internet van Ziggo. Vanuit de hele provincie klagen mensen over traag internet. In veel gevallen hebben de gebruikers helemaal geen verbinding.

Op de website allestoringen.nl regent het klachten. Er wordt gesproken over onderhoud, maar er zou ook een grote storing zijn.



Volgens een woordvoerder van Ziggo zijn de problemen bekend. "We hebben klachten gekregen over traag internet en dat hebben we onderzocht. Het probleem ligt buiten ons eigen netwerk, maar heeft wel te maken met onze verbindingen", legt een woordvoerder uit.



Met een aantal andere partijen is inmiddels een oplossing gevonden. Rond halfelf zouden alle problemen verleden tijd moeten zijn.