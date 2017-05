Roemeens hondje ontsnapt op haar eerste dag in Rosmalen uit tuin, zwerft al weken rond

Bridget wordt al sinds 29 april vermist (Foto: Waar is onze Angel)

ROSMALEN - Verschillende stichtingen en vrijwilligers zijn al weken op zoek naar het Roemeense hondje Bridget. Het hondje kwam op 29 april van dit jaar naar Nederland en ontsnapte diezelfde dag nog uit een tuin in Rosmalen. Het teefje zwerft sindsdien rond in de omgeving van Rosmalen en Den Bosch.

Lindsey Speijcken van stichting Waar is onze Angel is met een groep vrijwilligers al weken wanhopig op zoek. Er is zelfs een speurhond ingezet om Bridget te vinden. Volgens haar heeft het teefje dringend rust en een thuis nodig, omdat ze een zware tijd achter de rug heeft.

Onder een brug

Bridget is een korthartig lichtbruin hondje met een schofthoogte van ongeveer veertig centimeter. Ze werd afgelopen januari onder een brug in Roemenië gevonden door een dierenbeschermster. Ze lag in een plastic bak samen met haar drie pasgeboren puppy’s.

Drie maanden later werd er voor Bridget transport naar Nederland geregeld. Er leken betere tijden aan te breken voor het hondje, maar dat verliep niet helemaal volgens plan. Ze ontsnapte op haar eerste dag in Rosmalen al uit de tuin van het gastgezin waar ze tijdelijk zou verblijven. “Ze zou daar eigenlijk maar een dag blijven en dan naar een opvang gaan”, vertelt Speijcken.

Sindsdien wordt er door een groep fanatieke vrijwilligers van Waar is onze Angel naar Bridget gezocht. “We flyeren en hebben al meerdere keren een vangkooi geplaatst”, legt Speijcken uit. Bridget is een aantal keer gezien, maar nooit gevangen. Sinds een aantal dagen is het beestje spoorloos.

Angstig

Bridget is volgens de stichting ongeveer een week geleden voor het laatst gezien rond de Rosmalense Plas. Het hondje zou ook een tijdje bij het parkeerterrein aan de Stadionlaan hebben rondgelopen. De vrijwilligers denken dat ze zich overdag schuil houdt en ’s nachts op zoek gaat naar voedsel.

De stichting vraagt mensen daarom uit te kijken naar het hondje, maar haar vooral niet zelf te vangen. Ze is angstig en zal wegrennen, verwacht Speijcken. Mocht iemand Bridget zien, kan er contact worden opgenomen met stichting Waar is onze Angel of stichting Wereldhonden.