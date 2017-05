Rapper Boef met vier prijzen grote winnaar FunX Music Awards

AMSTERDAM - Rapper Boef heeft dinsdagavond vier prijzen gewonnen bij de FunX Music Awards in Amsterdam. De Tilburger werd verkozen tot 'Artist of the Year'. Met zijn hit Habiba won hij ook in de categorie 'Best Video'.

Daarnaast kreeg hij de prijs 'Best MC' en won het nummer Tempo met Jairzinho in de categorie 'Best Collab'.



De FunX Music Awards zijn de publieksprijzen van jongerenzender NPO FunX. De prijzen werden uitgereikt in Paradiso. Volgens AT5 gingen meerdere artiesten met elkaar op de vuist tijdens de show. Het is onduidelijk om welke artiesten het gaat. Na de vechtpartij zijn de feestelijkheden doorgegaan.