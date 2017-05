Crossfitgirl Jill (14) is beresterk: 60 kilo, geen probleem!

HELMOND - Jill Hermans is pas 14 jaar, maar zestig kilo heffen is voor haar geen probleem. De Helmondse is er zelfs zo goed in, dat ze eind juli naar het WK crossfit in de Verenigde Staten mag.

Crossfit is een combinatie van verschillende fitnessdisciplines zoals touwklimmen, hardlopen en optrekken aan een rek.



Om alles goed te kunnen, traint Jill twaalf uur in de week. Dat is veel, maar niet ongezond, zegt haar trainer Erwin Koopmans. “We hebben het zorgvuldig opgebouwd en letten constant op dat ze de goede techniek gebruikt. We zorgen ook dat ze voldoende rust pakt zodat alles in balans is."

Winnen

Voor Jill is winnen de motivatie om aan crossfit te doen. “Het helemaal kapot zijn na een training is het lekkerste gevoel dat er is."



Toch denkt ze dat haar winstkansen voor het WK nog klein zijn. “Een plek in de top 10 moet er inzitten, maar winnen is nog een beetje te moeilijk denk ik.”



Mocht ze onverhoopt tóch winnen, weet ze al wat haar te doen staat. “Dan ga ik door om hem nog een paar keer te winnen. Ik wil altijd winnen!”

60 kilo, makkie?

Onze verslaggever was ook benieuwd hoe zwaar het nou is om 60 kilo te liften. Daarom besloot hij het zelf maar eens te proberen.