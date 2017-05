Claim schade door prijsafspraken DAF voor half juli, waarschuwt MKB-claim

EINDHOVEN - Bedrijven die de dupe zijn geworden van verboden prijsafspraken tussen Europese vrachtwagenfabrikanten, waaronder DAF, moeten snel actie ondernemen wanneer ze een schadevergoeding willen. Dit laat MKB-claim woensdagochtend weten. Bedrijven moeten voor 19 juli in actie komen, anders dreigt verjaring van hun claim.

Het kartel van truckfabrikanten was actief van 1997 tot en met 2011. Alle bedrijven die in die periode vrachtwagens hebben gekocht, kunnen een claim indienen.

Het Britse bedrijf Bentham, dat gespecialiseerd is in collectieve rechtszaken tegen valsspelende ondernemingen, liet vorig jaar al weten dat truckfabrikanten rekening moeten houden met miljardenclaims van bedrijven. De claims kunnen volgens Bentham oplopen tot in totaal meer dan 100 miljard euro.

10.000 euro per vrachtwagen te veel

Bentham schat dat de deelnemers aan het kartel in de genoemde periode zo'n 10 miljoen vrachtwagens hebben verkocht. Gemiddeld is daarbij zo'n 10.500 euro per vrachtwagen te veel betaald. Om dit te veel betaalde bedrag terug te krijgen, moeten ondernemers volgens Simon Zuurbier van MKB-Claim dus voor 19 juli in actie komen.

MKB-Claim raadt bedrijven aan om in ieder geval een zogenoemde stuitingsbrief aan DAF te sturen. Dit ook wanneer ze geen vrachtwagens van DAF hebben gekocht. De Eindhovense truckfabrikant is volgens MKB-claim echter net als de andere deelnemers aan het kartel hoofdelijk aansprakelijk voor totale schade die het kartel heeft veroorzaakt.

Brief te downloaden

Door de brief aan DAF te sturen, voorkomen bedrijven dat ze voor hun claim naar het buitenland moeten. De brieven voor de verschillende fabrikanten kunnen worden gedownload vanaf de website van MKB-Claim.