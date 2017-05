Nog steeds traag internet Ziggo, onduidelijk wanneer problemen zijn opgelost

EINDHOVEN - Ook woensdagochtend vroeg klagen mensen nog steeds over traag internet van Ziggo. Ziggo claimde eerder woensdagochtend dat de storing voorbij zou moeten zijn. Maar iets voor negen uur laat een woordvoerder weten dat dit niet het geval is. "Klachten zijn teruggekomen. Vooral de website google.nl laadt niet of heel traag", zo laat hij weten. Momenteel wordt onderzocht wat er precies aan de hand is en hoe de problemen kunnen worden opgelost.

De problemen spelen sinds dinsdagavond zeven uur. In de hele provincie hebben mensen last van traag internet. Soms is er zelfs helemaal geen verbinding. Woensdagochtend stromen er wederom honderden reacties binnen van gedupeerde Ziggo-klanten.



Het gaat hierbij volgens de woordvoerder van Ziggo over 'individuele gevallen'. Zo kan het volgens hem zo zijn dat jij er last van hebt, maar je buurman niet. De woordvoerder noemt de storing 'klein'. Wanneer je afgaat op het aantal klachten, zijn er in onze provincie echter wel heel veel individuele gevallen...



Oplossing?

Wanneer de storing is opgelost, kan hij niet zeggen. "In ons netwerk is een apparaat kapot. We hadden de boel omgeleid. Dat zou afdoende moeten zijn, maar dit is niet het geval."



"We onderzoeken nu opnieuw wat er aan de hand is en hoe we het kunnen oplossen."



De klachten stromen binnen

Op allestoringen.nl loopt het aantal meldingen over traag internet woensdagochtend snel op en ook op onze Facebook-pagina stromen de boze reacties binnen.



"Als ik naar de bieb zou fietsen om daar een boek te halen, naar huis zou fietsen, koffie zetten en zou gaan lezen heb ik de informatie die ik zoek eerder dan dat ik het nu zou googlen.....stroopwafel erbij ziggo?", reageert iemand.



Dinsdagavond liet Ziggo weten dat de problemen bekend waren. "We hebben klachten gekregen over traag internet en dat hebben we onderzocht. Het probleem ligt buiten ons eigen netwerk, maar heeft wel te maken met onze verbindingen."

Met een aantal andere partijen was dinsdagavond een oplossing gevonden. Rond halfelf zouden alle problemen verleden tijd moeten zijn. Op social media bleven de klachten na dat tijdstip echter nog binnen stromen.