Verdachten Posbankmoord na veertien jaar voor de rechter

ARNHEM - De verdachten van de Posbankmoord, Frank S. uit Boekel en Souris R. uit Veghel, staan na ruim veertien jaar voor de rechter voor de gewelddadige dood op Alex Wiegmink. De destijds 44-jarige huisschilder uit Drempt kwam in 2003 om het leven. Hij ging hardlopen op de Posbank in Rheden en kwam nooit meer thuis.

De weduwe, drie zoons en broer van het slachtoffer krijgen van de rechtbank in Arnhem uitgebreid de kans om uit te leggen wat de gevolgen van de moord op hen zijn geweest. Dat is meer dan het toegestane aantal van drie. De rechter maakt een uitzondering vanwege de ernst van het misdrijf en de lange tijd dat de familie in onzekerheid zat.



Lichaam gevonden in Erp

Huisschilder Wiegmink ging 20 januari 2003, zoals zo vaak, hardlopen op de Posbank. Alleen dit keer kwam hij niet terug. De politie vond zijn lichaam later in Erp in zijn uitgebrande auto. Wat er was gebeurd, was al die tijd niet duidelijk.



Vorig jaar kwamen er nieuwe aanwijzingen binnen en werd het onderzoek naar de moord hervat. In november werden S. en R. aangehouden.



De 56-jarige Frank S. meldde zich op het politiebureau en deed een volledige bekentenis. Hij gaf zichzelf aan nadat Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteedde aan de zaak. Souris R. (43) uit Veghel heeft tot nu toe gezwegen. Agenten kwamen hem op het spoor via zijn DNA. Dat werd gevonden op een muts die op de plaats van de moord werd aangetroffen.



Duo werd afgeluisterd

Tijdens een eerdere pro-formazitting werd bekend dat het tweetal al maanden voor de uitzending van Opsporing Verzocht werd afgeluisterd. Souris R. heeft gezegd dat de twee verdachten bezig waren met een drugsdeal en door Wiegmink werden betrapt. S. heeft verklaard dat het duo de auto van de schilder wilde stelen en dat het uit de hand liep.