Totaal uitgeputte Van der Weijden over 24 uur non-stop zwemmen: 'Mentaal heel heftig'

WASPIK - Lang dacht Maarten van der Weijden dinsdag dat hij het wereldrecord om 102 kilometer te zwemmen in 24 uur ging halen. Maar na achttien uur kwam het besef dat dit niet ging lukken. ‘Ik ben totaal uitgeput, heb spierpijn en zere longen', vertelt de olympisch kampioen woensdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant. Dit met een stem die niks te raden overlaat.

Het chloor dat hij 24 uur lang heeft ingeademd en de uitputting hebben hun sporen achtergelaten. Hij ‘is blij dat het klaar is’, zegt hij ook. En ook met het resultaat 99,5 kilometer in 24 uur is hij uiteindelijk tevreden. "Dit was het maximaal haalbare voor mij."



LEES OOK: Wereldprestatie, maar geen wereldrecord: Maarten van der Weijden zwemt 24 uur non-stop

Het moeilijkste was het voor Van der Weijden om na achttien uur zijn doel bij te stellen. Van het halen van het wereldrecord in de 24 uur vol maken. "Toen moest ik nog ‘even’ zes uur doorzwemmen. Mentaal heel heftig."

Nog een keer proberen?

Hoe lang het gaat duren voor hij is hersteld van de enorme inspanning, kan hij niet inschatten. "Dit was ook voor mij de eerste keer. Dus ik weet het niet." Op de vraag of hij het nog een keer gaat proberen, zegt hij nu ‘nee’. Maar helemaal uitsluiten doet hij het nog niet.

Met zijn prestatie heeft Van der Weijden 10.500 euro opgehaald voor kankeronderzoek. "Heel gaaf", zegt de zwemmer die in Waspik woont. "Zeventien jaar geleden was ik heel erg ziek. Heel fijn dat ik nu op deze manier anderen kan helpen."