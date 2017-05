Zes kilo hennep in beslag genomen na wilde achtervolging

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zes kilo hennep in beslag genomen na een wilde achtervolging. De 18-jarige verdachte werd vanuit Tholen achtervolgd en is uiteindelijk in Bergen op Zoom aangehouden.

De man reed in een bestelauto op de Postweg in Tholen. Toen agenten de wagen wilden controleren ging de bestuurder er vandoor. De verdachte reageerde niet op stoptekens.



Op de A4 richting Bergen op Zoom stopte de man op de vluchtstrook. Hij wachtte tot één van de agenten uitstapte en reed daarna vol gas via de Rooseveltlaan in de richting van het centrum van Bergen op Zoom.



Achtervolging

Een wilde achtervolging begon. De chauffeur van de bestelbus reed met hoge snelheid door rood en nam een rotonde via de verkeerde kant. Uiteindelijk botste de man op de Antwerpsestraatweg tegen een politieauto, waarna hij werd aangehouden.



In de bestelauto lag zes kilo hennep. Zowel de drugs als de auto is in beslag genomen. De verdachte zit vast.