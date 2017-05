Erik van Loon toch niet van start in ELE Rally: 'Ik heb het zo druk'

EERSEL - Erik van Loon uit Eersel doet dit weekend toch niet mee aan de ELE Rally. Hij heeft het te druk met zijn bedrijf. “Ik baal er enorm van, ik heb nog nooit afgezegd en nu twee keer in een maand. Jammer, ik had er veel zin in want het blijft een mooi evenement.”

Van Loon zei vorige week nog dat hij mee ging doen. Hij zou in Kazachstan rijden, maar moest die rally ook al afzeggen vanwege drukte in zijn bedrijf. Hij dacht toen nog dat hij de thuisrally wel 'gewoon' kon rijden.



"Het is zo druk dat het me niet lukt om de knop om te zetten. Dan zit ik niet lekker in de auto. Rally en cross country doe je met z'n tweeën dus dan moet je een verstandige keuze maken”, laat hij weten.



'Breekt strijd open'

Dré Galiart van de ELE Rally vindt het ‘heel erg jammer’ dat de rallyrijder moet afzeggen. “Maar feit blijft dat je als rijder 100% gefocust aan de start moet staan. Dit breekt in ieder geval de strijd om de overwinning open", zegt hij.



Van Loon won de ELE Rally vorig jaar nog met veel geluk. Dennis Kuipers was eigenlijk sneller, maar die werd gediskwalificeerd.