Drugspand Eindhoven maandenlang in de gaten gehouden: zeven arrestaties

EINDHOVEN - De Eindhovense woning aan de Aalsterweg waar dinsdagmiddag een inval was, werd al lange tijd in de gaten gehouden door de politie en gemeente. Buurtbewoners klaagden over overlast rondom het pand waar vermoedelijk in drugs werd gehandeld.

“Deze meldingen werden door ons erg serieus genomen en waren aanleiding voor de start van een onderzoek”, laat de politie weten. “De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het voorbereiden van een actiedag.”



De politie heeft bij de inval uiteindelijk zeven verdachten opgepakt voor handel in verdovende middelen en wapenbezit. Ook werden er in de woning twee vreemdelingen aangetroffen. De vreemdelingenpolitie is op de zaak gezet en kijkt waar ze vandaan komen.



Zevental zit vast

De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. De verdovende middelen zijn in beslag genomen. Ook zijn er nog andere spullen meegenomen, maar de politie maakt niet bekend wat voor soort goederen dit zijn.