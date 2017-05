Wie is deze 'tuinslang' kwijt?

WILLEMSTAD - In de tuin van een huis aan Kruissloot in Willemstad is dinsdagnacht een slang gevonden. De politie is op zoek naar de eigenaar.

Het zou gaan om een niet-giftige rattenslang. De slang is rond tien voor halféén gevangen en overgebracht naar een reptielenopvang.



Van wie is de slang?

Mensen die weten van wie de slang is, kunnen contact opnemen met de poliite.