Jongen spuit met pepperspray in Fioretti College in Veghel: school ontruimd, leerling opgepakt

VEGHEL - Een jongen heeft woensdagochtend met pepperspray gespoten in het Fioretti College in Veghel. De school aan de Muntelaar in Veghel werd daarom ontruimd. De jongen is opgepakt.

Leerlingen kregen last van hun luchtwegen nadat met pepperspray was gespoten. De school werd vervolgens ontruimd. Dat verliep zonder problemen.



Scholieren behandeld

Het ambulancepersoneel heeft de scholieren ter plekke behandeld. De school is geventileerd. Rond vier uur mag iedereen zijn spullen weer ophalen.



De school wil vooralsnog niet reageren op wat er is gebeurd.