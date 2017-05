Bijzonder kijkje in het verleden: middeleeuws grafveld gevonden in Veldhoven

VELDHOVEN - Het buitengebied van Veldhoven is op het eerste oog een buitengebied zoals we er zoveel hebben in Brabant. Een boer ploegt z'n land om, de vogeltjes fluiten en de boerenlucht dringt je neus binnen. Maar schijn bedriegt. Want in het buitengebied van Veldhoven is iets bijzonders gevonden; een grafveld uit de vroege middeleeuwen.

Het grafveld heeft 21 graven en stamt uit de tijd tussen 675 en 725. Volgens Fokko Kortlang, coördinator vanuit de gemeente Veldhoven, is dit zo'n bijzonder veld omdat het redelijk compact is en veel graven bevat. "Ik kreeg de foto binnen van de vondst en dacht meteen, yes dit wordt leuk", vertelt hij. Rondom Veldhoven zijn al twee keer eerder grafvelden gevonden.



Dit grafveld werd per toeval gevonden. Op de zestien hectare grond komt een nieuwe woonwijk. Dat hele gebied is daarvoor opgegraven. Meer dan grondsporen van tientallen boerderijen, schuren, stallen en waterputten werden er tot nu niet gevonden. Totdat het laatste gebied werd opgegraven. "Toen we de sporen van dit graf zagen, dachten ze bij de gemeente wel even, oh wat moeten we nu", vertelt Kortlang. "In het veld wisten we dat we hier iets mee moesten dus hebben we het gelijk dichtgegooid, zodat we alles goed konden organiseren. Toen alles geregeld was, zijn we begonnen aan de opgravingen."Eén van de archeologen die druk bezig is met het uitpluizen van een graf is Martine van Haperen. Al staand in het graf legt ze uit wat er te zien is. "Hier aan de rand zie je een grote grijze rand. Dat was de rand van de grafkamer, en hier zie je de kleur van de grond weer veranderen. Daar lag de grafkist. Hier zien we een potje liggen en hier een gedeelte van een zwaard. Dat zijn voorwerpen die vroeger mee begraven werden."Martine doet haar werk vol enthousiasme. "Ik maak maar één keer in de twee jaar mee dat ik in een graf mag staan", vertelt ze terwijl ze voorzichtig laagjes zand weg haalt. "Het is één grote ontdekking. Bij ieder schraapje kun je iets tegen komen dat de moeite waard is."Volgens Kortlang worden opgravingen normaalgesproken geheim gehouden. Dit om te voorkomen dat er spullen worden gestolen. "Maar dit is zo bijzonder, we willen iedereen de kans bieden om te komen kijken." Daarom kun je de werkzaamheden volgen via de webcam en worden er rondleidingen georganiseerd