Agenten met getrokken pistolen halen ruziënde mannen Oosterhout en Breda uit auto

OOSTERHOUT - Op de Burgemeester Elkhuizenlaan in Oosterhout zijn dinsdagavond twee Oosterhouters (20 en 23 jaar) en een Bredanaar (24 jaar) aangehouden omdat ze mogelijk in het bezit waren van een vuurwapen.

De mannen hadden eerder op de avond rond zeven uur op de Effentweg onderling ruzie gehad. Getuigen hadden daarbij mogelijk vuurwapens gezien. Daarna reden de ruziënde mannen in twee auto’s weg.



De politie trof even later beide auto’s in de Burgemeester Elkhuizenlaan aan. Agenten hebben met getrokken pistolen de inzittenden uit de auto gehaald. De mannen zijn aangehouden. Het vuurwapen is niet gevonden.



Het onderzoek loopt nog.