Vrouw die zwaargewond onderaan trap belandde overleden

BREDA - De vrouw die maandagochtend zwaargewond werd gevonden onderaan een trap op de Katerdonk in Breda is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie woensdag. De bewoner van het huis die werd aangehouden is weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

Volgens de officier van justitie is er op dit moment geen concreet bewijs voor de betrokkenheid van de bewoner bij de dood van de vrouw. De recherche doet verder onderzoek.



Geweld gebruikt

De politie liet maandag weten dat er geweld was gebruikt. Wat de verwondingen van de vrouw precies waren, is niet bekend.