'De spelers zijn Zen!', NAC Breda is klaar voor finale play-offs

BREDA - NAC Breda is helemaal klaar voor de tweeluik tegen NEC Nijmegen in de finale van de play-offs. Volgens trainer Stijn Vreven beseffen de spelers dat ze slechts twee duels van de eredivisie af zitten, maar is de spanning niet te groot. "Mijn spelers zijn Zen", zo zegt hij. Hieronder in het blog het interview met Stijn Vreven en ook speler Arno Verschuren.