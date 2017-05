Vrouw (76) haalt opnieuw stunt uit: abseilen vanaf Tilburgs hoogste woontoren

TILBURG - Marian van Mierlo (76) uit Den Bosch heeft woensdagmiddag opnieuw een stunt uitgehaald. Eerder ging ze abseilen vanaf het Provinciehuis in Den Bosch en de Euromast in Rotterdam. Woensdagmiddag daalde ze het 140 meter hoge Westpoint in Tilburg af.

Marian heeft de spierziekte Guillain-Barré Syndroom (GBS) en doet dit om geld op te halen in het kader van ‘Het zit in MEI Challenge van het Prinses Beatrix Spierfonds.



Westpoint is een van de hoogste woontorens van Nederland.