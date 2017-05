Laatste én meest eenzame eindexamen: Mascha maakt Russisch

EINDHOVEN - Het is doodstil in het klaslokaal van het Erasmus College in Eindhoven. Alleen Mascha Shevchenko zit er. De 20-jarige scholier heeft bijna vakantie. Bijna, want haar wacht nog één eindexamen: Russisch.

Mascha is één van de twintig scholieren in heel Nederland die hierin eindexamen doet. In Brabant zijn dat er maar twee. "Dat ik er daar één van ben, dat vind ik best wel bijzonder.”



Van Oekraïne naar Nederland

De Eindhovense heeft twaalf jaar in Oekraïne gewoond. Totdat de romantiek de moeder van Mascha naar Nederland lokte. "Ze werd verliefd op een Nederlandse man. En ik vond het eigenlijk helemaal niet erg om te verhuizen. Het voelde juist als een nieuwe uitdaging."



In sommige delen van Oekraïne wordt Russisch gesproken, zo ook waar Mascha woonde. Ze kan het dus best goed. Maar om het dan ook vloeiend te lezen en te schrijven, is soms nog wat lastig. En zeker op vwo-niveau.



'Eén van de moeilijkste talen'

"Russisch wordt beschouwd als één van de moeilijkste talen ter wereld. Vooral de grammatica en spelling is lastig."



Maar moeilijk was het voor Mascha woensdagmiddag gelukkig niet. Ze kwam met een stralende glimlach uit haar examenlokaal gewandeld. "Ik denk echt dat ik maar maximaal vier fouten heb gemaakt. En dat is best goed, van de 42 vragen."



Vakantie

"Nu ben ik echt opgelucht. Examens maken is niet altijd fijn. Maar het geeft me echt een goed gevoel dat het er nu op zit."



Mascha heeft nu, samen met ruim dertigduizend andere scholieren, zomervakantie. De meeste scholieren horen op 14 juni of ze geslaagd zijn.