Hemelvaartweekend zorgt nu al voor verkeersdrukte op snelwegen

EINDHOVEN - De verkeersdrukte voor het lange Hemelvaartweekend is woensdagmiddag al flink op gang gekomen. De eerste files staan inmiddels op de A2 en A67 rond Eindhoven.

Tussen afrit Batadorp en Eindhoven Aorport rijdt het verkeer over drie kilometer langzaam.



Ring Antwerpen

Reizigers richting het zuiden moeten ook rond Antwerpen rekeninghouden met stilstaand verkeer.



Traditioneel is de woensdagavond voor Hemelvaart erg druk. De afgelopen jaren stond er op dat moment in Nederland gemiddeld 315 kilometer file, aldus de Verkeersinformatiedienst VID.