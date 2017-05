Toch nieuw Theater aan de Parade, opening in 2023: kosten 57 miljoen euro

DEN BOSCH - Er komt een nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch. Het theater wordt gebouwd op de kelder van het bestaande gebouw. De kosten voor het project worden geschat op 57 miljoen euro.

In het nieuwe theater komt geen tweede zaal. De grote zaal krijgt duizend stoelen en biedt ruimte voor nationale en internationale programmering. De verwachte opening is in 2023. Het huidige Theater aan de Parade blijft nog drie jaar op dezelfde plek.



Het nieuwe theater krijgt een multifunctionele ruimte met foyer en stevige horeca die het hele jaar geopend kan zijn.



Oplossing

Met het nieuwe plan hoopt het Bosch college een oplossing te hebben voor de forse problemen waar de gemeente bij de bouwplannen voor een nieuw Theater aan de Parade tegen aan liep.



Bij de aanbesteding van de nieuwbouw bleven twee bouwbedrijven over. Beide kwamen uit op veel hogere bedragen dan de gemeente Den Bosch in eerste instantie had becijferd.



Waar Den Bosch uitging van 55 miljoen euro - en liever nog vijftig - kwam de totaalprijs voor het nieuwe theater uit op pakweg 71 miljoen euro. Voor het college én voor de Bossche raad was dat een forse domper.



De crisis is voorbij

De hogere prijs kwam door een aantal uiteenlopende oorzaken. Een aantal zaken was tevoren te krap berekend maar het bleek ook dat bouwbedrijven - nu de economische crisis voorbij is - hogere prijzen berekenen.



In de oorspronkelijke planning had de Bossche raad nu al een beslissing over het nieuwe theater moeten nemen. Door de hogere prijs, die de gemeente ook niet kon betalen, kwam er dus uitstel.



Vaart houden

Het college wil echter wel vaart houden en beloofde dat in de raad van juli een besluit genomen zou kunnen worden. Met het woensdag gepresenteerde plan lijkt dat haalbaar.



Door alle vertragingen besloot het Theater aan de Parade twee weken geleden al om het theaterseizoen van 2017-2018 nog in het oude gebouw te blijven spelen.



Eigenlijk zouden de voorstellingen in het komende seizoen al in een kerk in het centrum van de stad gespeeld worden. De theaterdirectie vond de situatie echter te onzeker om nu al definitief de deuren te sluiten.